За подписанием соглашения последовал стихийный митинг в Ханкенди против Араика Арутюняна. Ночью перед его резиденцией собралась толпа; митингующие потребовали от лидера сепаратистов прокомментировать Пражское соглашение. Ему дали полчаса на то, чтобы предстать перед толпой, но оказалось, что Араика в резиденции нет. Его позиция по поводу Пражского соглашения не была услышана ни в тот день, ни позже, но «пресс-секретарь» лидера сепаратистов сообщил, что делегация во главе с Араиком Арутюняном направляется в Ереван для обсуждения Пражских договоренностей и анализа ситуации вокруг Карабаха в целом.

Араик Арутюнян и другие сепаратисты отправились в Ереван еще в воскресенье, но информации об их встрече с руководством Армении, в том числе с Николом Пашиняном, до сих пор не поступало. За прошедшее время премьер-министр Армении успел провести заседание Совета безопасности, но Араика Арутюняна там не видели, хотя на предыдущих заседаниях Совбеза главарь сепаратистов присутствовал неоднократно.

Тигран Петросян, один из организаторов митинга в Ханкенди, сообщил армянской информационной службе «Радио Свобода», что делегацию из Карабаха не принимали в Ереване на протяжение трех дней. Петросян сообщил, что разговаривал с председателем парламента Артуром Товмасяном, и тот сказал ему, что правительство Армении ждет возвращения из Москвы спикера парламента Алена Симоняна, который обещал принять делегацию.