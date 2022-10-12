Лидер карабахских сепаратистов Арутюнян остался вне игры новая ситуация
Состоявшиеся 6 октября в Праге четырехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля обернулись для лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна неприятными последствиями.
Согласно данному соглашению, представители Армении и Азербайджана выразили обоюдное признание территориальной целостности двух стран, что отвечает положениям Устава ООН и Алматинской декларации 1991 года о создании СНГ. Другими словами, Армения официально признала Карабах частью Азербайджана.
За подписанием соглашения последовал стихийный митинг в Ханкенди против Араика Арутюняна. Ночью перед его резиденцией собралась толпа; митингующие потребовали от лидера сепаратистов прокомментировать Пражское соглашение. Ему дали полчаса на то, чтобы предстать перед толпой, но оказалось, что Араика в резиденции нет. Его позиция по поводу Пражского соглашения не была услышана ни в тот день, ни позже, но «пресс-секретарь» лидера сепаратистов сообщил, что делегация во главе с Араиком Арутюняном направляется в Ереван для обсуждения Пражских договоренностей и анализа ситуации вокруг Карабаха в целом.
Араик Арутюнян и другие сепаратисты отправились в Ереван еще в воскресенье, но информации об их встрече с руководством Армении, в том числе с Николом Пашиняном, до сих пор не поступало. За прошедшее время премьер-министр Армении успел провести заседание Совета безопасности, но Араика Арутюняна там не видели, хотя на предыдущих заседаниях Совбеза главарь сепаратистов присутствовал неоднократно.
Тигран Петросян, один из организаторов митинга в Ханкенди, сообщил армянской информационной службе «Радио Свобода», что делегацию из Карабаха не принимали в Ереване на протяжение трех дней. Петросян сообщил, что разговаривал с председателем парламента Артуром Товмасяном, и тот сказал ему, что правительство Армении ждет возвращения из Москвы спикера парламента Алена Симоняна, который обещал принять делегацию.
Ответа на вопрос, почему премьер-министр Никол Пашинян, который в эти дни находится в Ереване и проводит различные встречи, не принимает сепаратистов, у Петросяна нет.
«Изначально, еще раз повторяю, они должны были встретиться с Пашиняном. Полагаю, так и должно случиться, потому что у Алена Симоняна нет ни компетенции, ни полномочий рассказывать о переговорном процессе или отвечать на вопросы», - сказал Петросян.
Любопытно и то, что другие представители сепаратистов в Ханкенди также не хотят отвечать на вопрос о том, почему Араика Арутюняна не принимают в Ереване.
В правительстве Армении воздерживаются от каких-либо комментариев, ограничиваясь указанием на то, что если встреча состоится, они об этом проинформируют, как делали всегда.
Близкая к оппозиции газета «Грапарак» пишет, что Пашинян, возможно, решил ограничить контакты с Араиком Арутюняном с целью показать, что карабахский вопрос закрыт для Армении раз и навсегда. В газете утверждается, что за попытками отстранения Араика Арутюняна от власти в Ханкенди стоит Пашинян. Тигран Петросян, один из организаторов акции против Арутюняна, также является лицом, близким к властям Армении.
«Высокопоставленная делегация уже третий день находится в Ереване, но до сих пор ее никто не принял, и это беспрецедентный случай», - отмечает издание.