США подумывают, как закрыть небо над Украиной

США рассматривают вопрос о создании в Украине эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, в которой будут сочетаться средства малой, средней и большой дальности. Об этом заявили во время брифинга по итогам шестой встречи в формате "Рамштайн" председатель Объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин.

По словам Милли, "комбинация всех этих средств позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам". Он пояснил, что речь идет не о всем воздушном пространстве Украины, а о конкретных районах и объектах, которые Украине нужно защитить.

В свою очередь, Остин отметил, что "США сделают все возможное, чтобы Вооруженные силы Украины были эффективны на поле боя и продолжали отвоевывать украинские территории". Он также подчеркнул, что с начала вторжения России в Украину США передали Украине военную помощь на 16,8 млрд долларов.