Джейхун Наджафов, собкор 01:44

Очередное заседание Милли Меджлиса началось с осуждения антиазербайджанских выпадов со стороны главы французского МИД Катрин Колонна. Глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджана и Франции, малозаметный Солтан Мамедов охарактеризовал состоявшуюся в Праге встречу руководителей Азербайджана, Франции, Армении и Совета Европейского Союза в качестве новой вехи в установлении мира и стабильности на Южном Кавказе. В этом контексте вызывают недоумение высказывания министра Европы и иностранных дел Франции Колонна, полные необоснованных обвинений и предвзятых суждений в отношении Азербайджана. Эти высказывания были озвучены Катрин в ответ на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи.

По мнению Солтана Мамедова, такая односторонняя и субъективная оценка справедливых действий Азербайджана по предотвращению военных провокаций Армении наносит вред процессу восстановления мира в регионе. Депутат также напомнил, что Франция никогда не выражала своей позиции по поводу совершенных Арменией многочисленных преступлений против азербайджанского народа. По словам Мамедова, обнадеживает лишь то, что, помимо проармянских политиков, во Франции есть и те, кто осознает стратегическое значение Азербайджана для Европы и имеет объективное представление о происходящих в регионе процессах, а также поддерживает курс Азербайджана в сторону установления мира и процветания на Южном Кавказе. Азербайджанские депутаты не обошли стороной и культурное наследие. Так, хорошо известная Ганира Пашаева забила тревогу по поводу сохранения древнего историко-культурного памятника Азербайджана – кургана Султанбут, который находится на территории Агдамского района. Этот курган – один из древнейших памятников истории на Южном Кавказе, который нуждается в тщательном изучении азербайджанскими учеными. Несмотря на это, вокруг кургана идут строительные работы, угрожающие сохранности кургана как исторического наследия страны. Ганира Пашаева представила парламенту результаты предварительных исследований азербайджанских ученых-историков НАНА.

В документе говорится, что Султанбут является памятником всемирного значения и не имеет аналогов на Южном Кавказе. По некоторым данным, это захоронение относится ко второму тысячелетию до нашей эры. Ученые отмечают, что местные органы исполнительной власти не прекращают строительство вблизи кургана, хотя им были адресованы многократные обращения, предостерегающие о вероятности уничтожения этого бесценного памятника. По мнению специалистов НАНА, Министерства культуры и других государственных структур, все строительные работы на месте кургана должны быть прекращены с целью создания условий для проведения фундаментальных археологических раскопок на территории Султанбута. Затем депутаты с головой ушли в проблемы сельского хозяйства. Депутат Агиль Аббас предупредил о том, что из-за нехватки воды для поливов весь урожай фермерских хозяйств Агджабединского и Шамкирского районов оказался под угрозой. ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» выделило деньги на восстановление одиннадцати неработающих артезианских скважин, а всего их 115! Затем депутат выразил ностальгию по временам одного из самых коррумпированных чиновников за всю историю Азербайджана – экс-главы «Мелиорации» Ахмеда Ахмедзаде…

Как можно объяснить тот факт, что во времена Ахмедзаде в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» ремонтные работы выполнялись своевременно, а сейчас нет? Людям нужна вода для того, чтобы они могли заниматься сельским хозяйством. «Я знаю, что в стране ощущается нехватка воды, - сказал Агиль Аббас, - но с этой проблемой надо что-то делать. Ранее, при содействии японского правительства, было пробурено несколько артезианских скважин в Агджабеди. Теперь, судя по всему, нам снова придется обратиться к послу Японии, чтобы восточные коллеги пробурили скважину в селе Таныг Агджабединского района, в противном случае люди покинут это село». По словам депутата, такая же плачевная ситуация с водой и в Шамкирском районе. К сожалению, переговоры с армянской стороной по поводу забора воды из Сарсангского водохранилища пока что не дали никаких результатов, хотя часть этого водохранилища контролируется Азербайджаном. Если так всё и будет продолжаться, то обанкротившиеся сельчане Агджабеди, Шамкира и других районов сбегут в Баку, заявил депутат. В области международных связей депутаты утвердили межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем. Представляя соответствующий законопроект, депутат Тахир Миркишили отметил, что между Азербайджаном и Израилем отмечается стремительный рост торгового оборота, который в январе-августе этого года вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день Израиль – шестой торговый партнер Азербайджана.

Израиль был в числе стран, не замедливших поддержать Азербайджан во время второй карабахской войны, а израильские компании уже участвуют в восстановлении освобожденных территорий страны. В частности, израильские специалисты осуществляют проект по возрождению фермерского хозяйства в Зангеланском районе. По словам Тахира Миркишили, установившиеся между странами взаимоотношения позволяют признать права обеих стран на воздушное сообщение, а также на прохождение пассажирами из Азербайджана и Израиля упрощенного контроля при пользовании воздушным транспортом. На заседании поднимались и другие вопросы. В частности, обсуждая изменения в «Положении о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб», депутат Сиявуш Новрузов отметил, что в некоторых случаях аресты за незначительные преступления лишают провинившихся самой возможности возмещения материального ущерба. «В прошлом в исправительных трудовых учреждениях были рабочие места, - сказал депутат. – Как обстоят дела в этой сфере сейчас, я не знаю». Прежняя практика позволяла заключенным возместить ущерб благодаря работе в исправительном учреждении. Поскольку на настоящий день такая возможность у заключенных отсутствует или весьма осложнена, Новрузов предложил рассмотреть европейскую практику, когда лица, совершившие незначительные преступления, работают пять дней в неделю, а по субботам и воскресеньям отбывают наказание в тюрьме. При обсуждении дополнений к законопроекту об обязательном медицинском страховании депутат Руфат Гулиев сообщил, что вот уже более месяца в стране ощущается острая нехватка важного медицинского препарата «Адреналин» – физиологического раствора хлорида натрия и глюкозы.