Товарищ Ким запустил крылатые ракеты
Лидер КНДР Ким Чен Ын в среду руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности, передает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
В публикации отмечается, что в ходе стрельб была поражена цель, находившаяся на расстоянии 2 тыс. километров.
Как заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит агентство, республика «должна и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе».