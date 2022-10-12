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С мая месяца haqqin.az открыл рубрику, посвященную создателю Третьей Республики – 100 лет – Человек-эпоха. И раз в неделю наша редакция публикует интервью известного исследователя жизни Гейдара Алиева – публициста Эльмиры Ахундовой с видными советскими, азербайджанскими партийными и государственными деятелями. Большая часть этих впечатляющих и неординарных бесед была записана Э.Ахундовой в различные периоды алиевской власти. Представляем вашему вниманию продолжение беседы с дочерью Гейдара Алиева – Севиль-ханум Алиевой. Первую часть беседы читайте по этой ссылке

- А как они могли это сделать, какие у вас есть предположения? - Он обычно завтракал дома. А в тот день он позавтракал на работе. Спустя полчаса ему стало плохо. Потом приехала какая-то группа врачей и тут же забрала его в больницу. На работе ему сделали укол. Думаю, от этого укола все и случилось. Или, может быть, от завтрака. Врачи, которые его лечили, относились к нему хорошо. Но потом некоторые из этих лечащих врачей скончались при странных обстоятельствах. Одного застрелили в подъезде, другой умер в молодом возрасте. Это тоже загадочная история. Когда Папа уже выздоравливал и ему делали какие-то тесты, пробы, то рядовые врачи поднимали большие пальцы рук вверх и ободряли его, мол, у вас все нормально. А лечащие врачи сгущали краски и пугали. Они и нам говорили: когда все результаты будут готовы, состоится консилиум. Приходите с братом и поучаствуйте в этом консилиуме. Они приглашали нас, чтобы сказать: отговорите его от работы. Министр здравоохранения СССР Евгений Чазов как-то пришел к Папе, стал его уговаривать уйти в отставку. А Папа посадил его на место. Представляете, такому человеку, для которого работа – смысл его жизни, сказать, что ты для работы негоден, иди, отдыхай. - Как он пережил свою вынужденную отставку в 1987 году? Говорил ли с Вами об истинных причинах, по которым его вынудили написать заявление об отставке? - Когда горбачев потребовал от него уйти в отставку, Папа решил с нами посоветоваться. «Что мне делать? Сейчас по своему состоянию здоровья я от них завишу». Так как Папа был в то время еще зависим от врачей, он был вынужден уйти по-хорошему. Он нам рассказывал: «Когда я принес заявление горбачеву, он так обрадовался! Обнял меня, поцеловал. И сказал «спасибо»! - Почему Горбачев решил убрать Алиева из Политбюро? Он же к нему вроде бы хорошо относился. И Мама ваша с Раисой Горбачевой были в неплохих отношениях. - Да, когда горбачев был простым секретарем ЦК, у них были довольно теплые отношения. Они всегда сидели рядом, общались. Отец горячо его поддержал во время выборов генеральным секретарем. А потом все изменилось. Главная причина – зависть. Понимаете, когда стоял вопрос о том, кто будет после Черненко генеральным секретарем, западная пресса много писала об Алиеве. Они писали: «Единственное, что ему может помешать, — это то, что он не русский». Вообще пресса о нем очень высоко отзывалась. А Горбачев по природе своей был завистливый. И очень подлый. У него это на лице было написано. - Да, на фоне Гейдара Алиева все члены Политбюро смотрелись провинциалами. Стоило ему где-нибудь появиться, с его мощной энергетикой, с его обаянием, как другие тускнели и отходили на задний план. Они все это понимали. Недаром Горбачев, придя к власти, отстранил его от ведения двусторонних переговоров, не включал в свою делегацию во время зарубежных поездок. - Потому что это был невыгодный для него фон. горбачев-то ведь и был настоящим провинциалом.

- Гейдар Алиевич себя без работы не мыслил. И как он себя ощущал в первое время после отставки? - Очень плохо. Если врачи так заботились о нем, они должны были понять, что для него уйти с работы было самое худшее в его положении. Поэтому врачи свое подлое лицо тоже показали. А вообще это были ужасные годы. Для того чтобы обосновать его отдаление, организовали паршивые заказные статьи. Самые невероятные вещи, которые можно было придумать, приписывали ему. Травили больного человека, который только-только пережил тяжелый инфаркт. Вдобавок врачи запугивали, постоянно твердили, что ему ничего нельзя есть. Он был на строгой диете. То есть на него морально очень сильно давили. Он тогда и физически ослаб. - Кто-то к нему из республики приезжал? Не все же его бросили? - Все бросили. Я помню, с момента его болезни ни один человек, которого он оставил в руководстве, ни разу не позвонил и не спросил, как он себя чувствует. Хотя все эти люди - его воспитанники. И ни один из членов Политбюро не позвонил и не зашел. Кроме Николая Рыжкова… - Я слышала, что после своей отставки Гейдар Алиевич уничтожил часть своего архива. Как это произошло? - Нас с правительственной дачи выселили под Новый год. Отец работал в должности советника в Совете Министров СССР, а потом и с этой должности ушел. Потому что его там игнорировали, не давали никакой работы. А просто так числиться советником он не хотел. В конце 1988 года нам приказали съехать с дачи в несколько дней. Раньше была традиция: если член Политбюро перестает работать, дача остается за ним, пока он жив. Таких людей было мало, и для единиц это можно было позволить. А нас попросту выставили. Насколько это было негуманно - сделать такое накануне Нового года. Пришло указание «сверху»: те члены Политбюро, которые ушли в отставку, должны в короткий срок освободить государственные дачи. А дело в том, что, приехав в Москву, мы все перевезли на дачу. Мы же не москвичи. Жили мы все вместе: родители, я с семьей и Ильхам с семьей. Ну хорошо, наши вещи было нетрудно перевезти в город. Но архив отца, его книги! Очень много было книг - и художественная литература, и дарственные книги. А сколько было фотографий! И вообще, в папином архиве хранилась масса интересных вещей. Например, подарки, которые дарили Папе простые люди, народные умельцы: его изображение из зерен пшеницы, вышивки всякие, чеканка. То есть вещи, отражающие искреннюю любовь и уважение самых разных людей к Папе. Мы были вынуждены многое уничтожить. Помню, у меня была масса пластинок. Я раздала их горничным. В те дни Папа болел, был простужен. Он день и ночь сидел в подвале дачи и разбирал архив вместе со своим верным комендантом Юрием Петровичем. Юрий Петрович Камаев вошел в нашу семью, еще когда мы с братом были детьми. Его честность и порядочность очень импонировали родителям. Юрий Петрович работал с Папой на протяжении многих лет – в Баку и в Москве - и со временем стал как бы членом нашей семьи. Весь этот тяжелый период он был рядом с Папой. Мы тоже помогали им каждый чем мог, чтобы побыстрее съехать с дачи. Какими надо быть бесчеловечными, чтобы под Новый год такое устроить! Папа потом очень сожалел о гибели части архива, корил и себя, и нас, зачем мы это сделали. Но тогда мы были психологически в шоке. И потом, кому бы мы могли доверить его архив? У нас же в Москве близких, друзей не было. Хочу сказать насчет обслуги. Они все были военные – наши повара, горничные. У них были специальные пропуска на дачу, где они сфотографированы в военной форме. И эти люди за нами следили. Например, во дворе у нас сидела охрана в будках. Мои дети, когда были маленькие, заходили к ним в будки и видели журнал, где записывалось, кто во сколько уехал или приехал. Даже передвижение наших детей фиксировалось в специальном журнале. Не говоря уже о наблюдении за взрослыми обитателями дачи. Например, я помню, что к нам кто-то должен был прийти. Папа уже не работал. Я подошла к охраннику и предупредила, чтобы он открыл ворота и пропустил этого человека. Он спрашивает: «А кто это?» Я не выдержала и резко ответила: «Какое вам дело? Если вы нас охраняете от кого-то, вы охраняйте от тех, кого мы не знаем. Но если я вам говорю открыть ворота, значит, ко мне приехал друг или знакомый, и это не ваше дело, как его зовут». Я принципиально ему фамилию гостя не назвала. Он отвечает: «Ну хорошо, я так и доложу начальству». Или, помню, приехал папин брат Джалал, зашел в дом. Через пару минут из будки во дворе звонит прапорщик. Наша повар взяла трубку. «Кто приехал?» - спрашивает прапорщик. «Брат Гейдара Алиевича», - отвечает женщина. Прапорщик не отстает: «Какой брат? Как его зовут?» Она разозлилась: «Откуда я знаю, какой брат и как его зовут?» То есть даже родного брата брали под подозрение. Это походило на самый настоящий шпионаж. Вообще все эти няни, горничные были шпиками. В этой атмосфере, в постоянном напряжении мы и жили. Я давно, еще в 70-е годы, знала, что нас контролируют. Помню, когда мы с Папой и Мамой приезжали в Москву и жили в гостинице, он, если что-то хотел ей рассказать, уводил в ванную комнату, открывал воду в кране и говорил.

- Вы при них старались ни о чем не говорить? - Старались. Но если везде стоят микрофоны, от них не спрячешься. И еще я помню, как один папин коллега по КГБ, старый его друг, сказал ему: «Вы все время находитесь на контроле». Это было в хороший период, когда он работал первым секретарем ЦК и приезжал в Москву на мероприятия. А сказал это человек из того управления, которое занималось прослушиванием. После папиной отставки горбачев «взялся» за его детей. Ильхам преподавал в МГИМО. Его вызвали и сказали, что он должен уйти с работы. И причину откровенно объяснили. Помню, Папа очень расстроился. Позвонил Шеварднадзе в приемную, попросил, чтобы тот с ним связался. Но Шеварднадзе ему так и не позвонил. Ну ладно, предположим, тебе поручили, приказали уволить сына Алиева. Ну можно же было просто позвонить. - Почему Гейдар Алиевич решил вернуться в Баку? Когда у него это решение созрело, как вы думаете? - После января 1990 года. Отец отдыхал в Барвихе. Ему позвонил Горбачев и говорил с ним очень агрессивно. А Папа вообще понятия не имел о том, что происходит в Азербайджане. Узнав о трагических событиях в Баку, он приехал домой из Барвихи. Собрал нас, говорит, что ему надо посоветоваться. «Либо, - говорит, - я сейчас иду и выступаю в постпредстве и уже неизвестно, что со мной будет. Либо я продолжаю так жить». Он не за себя опасался, а за нас. Поэтому хотел узнать наше мнение. Мы ему сказали: «Иди! Другого пути у нас нет». И сами пошли вместе с ним. Сразу после этого появилась подлая статья «Алиевщина, или плач по сладкому времени». И тогда он решил постепенно возвращаться в политику. Толчком были, конечно, январские события. Кстати, в то время я впервые увидела Аждара Ханбабаева: милый, добрый, интеллигентный человек. Он очень хотел папиного возвращения на родину. Ханбабаев и на дачу к нам приезжал, и в город. Папин приезд в Баку планировался на 30 мая. За день до этого должен был приехать в Баку Ильхам. А 29-го мая убили Аждара Ханбабаева. Папа все равно вернулся в Азербайджан. Он нам сказал: - Я еду на родину, не могу так больше жить. - В Нахчыване у него была нелегкая жизнь, особенно в бытовом плане. Вы его не уговаривали вернуться в Москву? - Нет, что вы. Никогда! Я помню, он уехал, а я осталась с детьми. И нам на даче Совета Министров дали какую-то комнату. Мне было жутко там оставаться. И я поехала в Нахчыван с тремя детьми. Приехав в Нахчыван, я удивилась: настолько Папа хорошо выглядел! Он там расцвел. Дело не только в климате. Люди шли к нему нескончаемым потоком. Он сидел во дворике, загорелый, помолодевший, и беседовал со всеми этими людьми. В этом маленьком доме его сестры столько людей жило: он, я с детьми, его племянница, ее две дочери со своими семьями. У одной – Севиль, жена Васифа – трое детей. Другая семья – Зохра и Бейляр и их дети. Бейляр (Бейляр Эюбов – начальник Службы безопасности президента Азербайджана – Ред.) и Васиф (Васиф Талыбов – председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики – РЕД.) спали во дворе. Помню, мышки бегали по комнатам и один туалет на всех в глубине двора. Мы жили в этих условиях, и мысли не было его отговаривать. Потому что Отец чувствовал большую моральную поддержку со стороны местного населения. - А зимой? Были суровые зимы, было очень трудно, голодно. Помню, в ноябре 1990 года я прилетела в Нахчыван, мы с Гейдаром Алиевичем работали над текстом интервью, и вы как раз ему позвонили из Москвы. Тогда вышел очередной антиалиевский пасквиль в «Рабочей трибуне», и вы позвонили, чтобы его успокоить и поддержать. - Да, я к нему и зимой не раз летала. Помню, как несколько дней я из Нахчывана в Москву не могла вылететь из-за нелетной погоды. Но и тогда о возвращении в Москву не могло быть и речи. Хотя его пытались выманить. Мне Бейляр Эюбов рассказывал, что ему и туда, в Нахчыван, Крючков звонил. Уговаривал вернуться, дескать, мы вам все условия создадим, вам там небезопасно оставаться.