Американская компания поставляла оборудование для российских ракет Reuters
Американская компания Extreme Networks, несмотря на санкции, поставляла компьютерное сетевое оборудование московскому машиностроительному заводу (ММЗ) «Авангард», который производит ракеты для одной из современных российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом говорится в расследовании Reuters.
Согласно переписке и документам, которые оказались в распоряжении агентства, с 2017 по 2021 год "Авангард" приобрел оборудование Extreme Networks для своих ИТ-систем на сумму более 500 тысяч долларов. Речь идет о высокоскоростных коммутаторах, строительном блоке корпоративных ИТ-сетей и программном обеспечении.
Как пишет Reuters, сделки между Extreme Networks и «Авангардом» проводились через ООО «ДЕМЗ», зарегистрированную в Московской области. По информации агентства, люди, представлявшиеся сотрудниками «ДЕМЗ», работали в ММЗ, а также использовали почтовые адреса на его домене. Они также утверждали, что оборудование Extreme Networks не будет использоваться в военных целях.
Кроме того, свидетельства и документы, которые получил Reuters, указывают на то, что оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором.
По крайней мере двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что компания продолжает торговать с российским производителем. Один из них утверждал, что оборудование американской компании используется "на российских военных кораблях в системах связи".
В Extreme Networks заявили Reuters, что обвинения выдвинуты недовольным сотрудником (которого уволили "за неудовлетворительную работу"). Внутреннее расследование, проведенное фирмой, не выявило нарушений, а данных о продаже оборудования российским фирмам Extreme Networks не имеет.