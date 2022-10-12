Американская компания Extreme Networks, несмотря на санкции, поставляла компьютерное сетевое оборудование московскому машиностроительному заводу (ММЗ) «Авангард», который производит ракеты для одной из современных российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом говорится в расследовании Reuters .

Согласно переписке и документам, которые оказались в распоряжении агентства, с 2017 по 2021 год "Авангард" приобрел оборудование Extreme Networks для своих ИТ-систем на сумму более 500 тысяч долларов. Речь идет о высокоскоростных коммутаторах, строительном блоке корпоративных ИТ-сетей и программном обеспечении.

Как пишет Reuters, сделки между Extreme Networks и «Авангардом» проводились через ООО «ДЕМЗ», зарегистрированную в Московской области. По информации агентства, люди, представлявшиеся сотрудниками «ДЕМЗ», работали в ММЗ, а также использовали почтовые адреса на его домене. Они также утверждали, что оборудование Extreme Networks не будет использоваться в военных целях.

Кроме того, свидетельства и документы, которые получил Reuters, указывают на то, что оборудование Extreme Networks могли закупать и другие российские компании, связанные с оборонным сектором.

По крайней мере двое должностных лиц Extreme Networks выражали обеспокоенность тем, что компания продолжает торговать с российским производителем. Один из них утверждал, что оборудование американской компании используется "на российских военных кораблях в системах связи".

В Extreme Networks заявили Reuters, что обвинения выдвинуты недовольным сотрудником (которого уволили "за неудовлетворительную работу"). Внутреннее расследование, проведенное фирмой, не выявило нарушений, а данных о продаже оборудования российским фирмам Extreme Networks не имеет.