Дерзкое ограбление азербайджанца в Петербурге

В Петербурге группа уроженцев Азербайджана совершила нападение на своего земляка, у которого отобрали четверть миллиона рублей (6,7 тысяч манатов), пишут российские СМИ.

О происшествии в полицию заявил 37-летний гражданин Азербайджана. Он заявил, что вечером 1 октября возле шиномонтажа на Кудровском проспекте его похитили двое малознакомых мужчин.

Нападавшие насильно усадили его в салон автомобиля, после чего увезли на неизвестную стоянку. В укромном месте к похитителям присоединился ещё один мужчина.

Втроем разбойники принялись избивать заявителя. Затем один из них взялся за пистолет и, размахивая им, потребовал у жертвы крупную сумму денег. В итоге нападавшие украли у азербайджанца 244,5 тысячи рублей и скрылись.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции ведут поиск подозреваемых.