В Кремле заявили, что «будет важная встреча» Эрдогана и Путина

«Будет важная встреча, к которой, как мне кажется, будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча с Эрдоганом. Упомяну о посреднической роли Турции – Анкара пытается и довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной», - сказал Ушаков, слова которого приводят российские СМИ.

В Кремле ожидают, что на предстоящей встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 13 октября в Казахстане Анкара изложит инициативы по урегулированию ситуации в Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В Астане 13 октября состоится шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМВДА). Ранее сообщалось, что главы двух государств намерены обсудить ход реализации «зерновой сделки», ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество.

По словам Ушакова, роль Анкары в вопросе урегулирования в Украине в последнее время растет, в СМИ распространяется информация, что Турция активизировала посредническую роль и старается организовать переговоры сторон на своей территории – в Стамбуле или Анкаре.

«Думаю, можно ожидать, что Эрдоган изложит те предложения, которые сейчас множатся в СМИ. Там упоминаются различные форматы: Россия, США, ведущие страны Западной Европы. Но это все пока что не более, чем сообщения в прессе», - заявил он.

Ушаков также сообщил, что Путин и Эрдоган с начала года провели 13 телефонных разговоров и почти каждый месяц встречаются лично.