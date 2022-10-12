Ильхам Алиев в Астане рассказал о военных провокациях Армении

«Несмотря на решение карабахского конфликта, Армения продолжает совершать провокации на границе. Последняя из них произошла в сентябре этого года. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены начать решительную контрнаступательную операцию, чтобы предотвратить военную провокацию Армении. Ответственность за все эти провокации ложится на военно-политическое руководство Армении». Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

«Несмотря на страдания более миллиона азербайджанцев за 30 лет в результате совершенных Арменией этнических чисток, на беспрецедентные зверства, на разрушение сотен азербайджанских городов и сел, Баку предложил Еревану подписать мирное соглашение на основе взаимного признания территориальной целостности друг друга», - сказал глава государства.