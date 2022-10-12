Ильхам Алиев заявил, что транзит пошёл через Азербайджан

«Реализованные Азербайджаном крупномасштабные транспортно-инфраструктурные проекты превратили страну в один из важнейших международных транспортно-логистических центров. За первые девять месяцев 2022 года транзит через территорию Азербайджана увеличился примерно на 65 процентов», - сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Глава государства отметил, что Азербайджан вносит важный вклад в развитие транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг, активно продвигает создание Зангезурского коридора, который станет важной частью Срединного коридора.