Ильхам Алиев назвал стоимость разминирования азербайджанских территорий

«Армения должна предоставить Азербайджану информацию о судьбе пропавших без вести лиц и точных местах массовых захоронений». Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

Говоря о проблеме минного загрязнения Азербайджана, Алиев сообщил, что Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных наземными минами.

«По предварительным подсчетам, в период оккупации Армения заложила более миллиона мин на азербайджанских территориях. В течение двух лет после завершения Второй Карабахской войны более 250 азербайджанских граждан погибли или получили тяжелые ранения в результате подрыва на минах. По оценкам международных специалистов, на решение проблемы разминирования азербайджанских территорий потребуется примерно 30 лет и 25 млрд долларов», - сказал Алиев.