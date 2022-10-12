Ильхам Алиев не меняет приоритет: опять Неприсоединение

«С 2019 года Азербайджан на основании единогласного решения стран-членов председательствует в Движении неприсоединения, которое является крупнейшей международной структурой после ООН. Наше председательство вновь было продлено - еще на год, до конца 2023 года, также на основании единогласного решения». Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев, выступая на 6-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

«Мы прилагаем большие усилия для укрепления солидарности внутри Движения неприсоединения, увеличения его политического веса и глобального влияния. Азербайджан активно продвигает идею развития Движения с этой целью. В этой связи следует упомянуть Парламентскую сеть и Молодежную организацию Движения неприсоединения, созданные по инициативе Азербайджана. Мы предложили провести встречу высокого уровня государств-членов Движения неприсоединения в следующем году, чтобы обменяться мнениями о мире после COVID-19 и сформулировать позицию Движения», - сказал глава государства.