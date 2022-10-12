О чем будут говорить Эрдоган и Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи на полях Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным последние события в украинском конфликте, усилия по мирному урегулированию, зерновой коридор, а также ситуацию в Сирии, сообщают турецкие СМИ.

Глава Турции планирует обсудить с Путиным возможности дипломатического урегулирования в Украине и посредничества Анкары в этом процессе.

Также запланирована встреча Эрдогана с президентом Беларуси Александром Лукашенко.