Azercell дополнил набор услуг своей цифровой карты: Google Pay, Кешбэк и Cash-in

Azercell продолжает поэтапную активацию цифровой карты для клиентов, прошедших предварительную регистрацию.

Google Pay, Кешбэк и Cash-in стали новейшими дополнениями к набору услуг.

Azercell дополнил набор существующих услуг своей цифровой карты функциями Google Pay, Кешбэк и Cash-in, что позволяет пользователям безопасно осуществлять безналичные платежи и проводить прочие транзакции через приложение Kabinetim:

  • Активация карты и кошелька – быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell.
  • Верификация «Знай своего клиента» (KYC) — сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени.
  • Google Pay и Apple Pay — безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о карте третьим лицам.
  • Кешбэк – возврат 5% безналичного платежа во всех супермаркетах, АЗС (автозаправочных станциях), аптеках, центрах продаж автозапчастей, и возврат 1% безналичного платежа во всех остальных пунктах торговли и услуг.
  • Cash-in – возможность пополнения баланса карты через терминалы eManat.
  • Переводы с карты на карту (Card to Card) – возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание.
  • Переводы с кошелька на кошелек (Wallet to Wallet) - возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты к другому без платы за обслуживание.
  • Пополнение баланса в приложении - возможность пополнения баланса кошелька прямо в приложении Kabinetim без необходимости перехода в другие приложения.
  • Оплата коммунальных услуг – возможность оплаты счетов за коммунальные услуги в приложении Kabinetim без комиссии.
  • Изменение номера, подвязанного под кошелек, – возможность смены мобильного номера, подвязанного под электронный кошелек абонента.
  • Установка ПИН-кода карты – возможность создания и изменения уникального ПИН-кода карты.

Azercell продолжит расширять перечень услуг цифровой карты, которая будет представлена на рынке под торговой маркой «akart».

Следует отметить, что «akart» спроектирован и разработан в сотрудничестве с PASHA Bank, Visa и AzInTelecom. Эмитентом цифровой карты выступил PASHA Bank.