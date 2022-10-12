Никаких колебаний, а четкое следование собственным национальным интересам – вот главный и принципиальный вывод из решения Баку не участвовать вчера в голосовании. И не нужно спекуляций на тему, что Азербайджан в этом случае попытался куда-то и от кого-то «увильнуть».

Позиция азербайджанской стороны и ее сторона в российско-украинской войне изначально были предельно прозрачными: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Украины и занимал по этому вопросу однозначную позицию. Никогда Баку не признавал и не признает ни аннексию Крыма, ни результаты проведенных недавно российскими властями на оккупированных украинских территориях «референдумов». Что бы ему ни сулила за это Москва.

Кстати, именно так и высказался глава азербайджанской делегации в ООН перед запуском процедуры голосования. Что, согласитесь, еще раз подчеркивает последовательность внешнеполитической линии Баку. Другое дело, что текст самой резолюции был подготовлен в форме, выходящей за рамки интересов Азербайджана. То есть его интересы и геополитические реалии, сложившиеся на Южном Кавказе, она не отражала.

И какой смысл тогда участвовать в голосовании? Голосовать ради участия в самом процессе? Согласитесь – так себе политика. Поэтому и было принято решение отказаться от участия в голосовании вообще. Свою принципиальную позицию Баку высказал – и этого вполне достаточно, не нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет.