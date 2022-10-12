Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине

Турция призывает к дипломатическому решению ситуации в Украине и продолжит участвовать в урегулировании конфликта, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом пишут турецкие СМИ.

«Мы все испытываем последствия ситуации в Украине в региональном и глобальном масштабе. Справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. В справедливом мире нет победителя в войне и нет побежденного», - сказал он, выступая в четверг на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).