НАТО начала разработку плана восстановления Украины

Страны НАТО приступили к разработке плана восстановления военно-промышленного комплекса Украины, затронутого боевыми действиями, сообщают зарубежные СМИ.

По словам представителя альянса, план предусматривает переход Украины с советского оборудования на «совместимое с НАТО западное оборудование», и он рассчитан на 10 лет.

Первая встреча НАТО и Киева по этому вопросу запланирована на следующей неделе, она станет «началом длительного процесса, на который в течение нескольких недель намекали официальные лица США и НАТО», говоря о долгосрочных обязательствах Украины по сближению с альянсом, в том числе по оснащению и обучению украинской армии.