В России могут посадить за пропаганду ЛГБТ
Правительство России дало положительный отзыв на законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ, сообщают российские СМИ, ссылаясь на главу комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Теперь уже официально: получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», - отметил Хинштейн в телеграм-канале.
Инициативы предстоит обсудить 17 октября на парламентских слушаниях в Госдуме.