МЧС остановило деятельность АГЗС, где выявлены нарушения

Государственное агентство по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору (SİTGDMNDA) МЧС продолжает свою деятельность в направлении обеспечения безопасности в промышленности и горнодобывающей отрасли, сообщили в министерстве.

В рамках этого инспекторы Агентства провели плановую проверку на заправочной станции сжиженного газа, принадлежащей ООО «Орхан-Вусал», действующей на территории поселка Говсан Сураханского района города Баку. В ходе проверки на станции были обнаружены нарушения, которые могли создать угрозу жизни и здоровью людей. Таким образом, установлено, что использованные емкости на АГЗС просрочены, не проведены полные технические осмотры, не проверены контрольно-измерительные приборы и защитные устройства.

Принимая во внимание тот факт, что немедленно устранить обнаруженные дефекты невозможно и это представляет угрозу для жизни и здоровья человека, работа АЗС сжиженного газа была остановлена.

Кроме того, с руководством и работниками АГЗС проведена профилактическая беседа по вопросам, отмеченным инспекторами Агентства, и даны соответствующие рекомендации по устранению выявленных нарушений технической безопасности.

Подготовленный акт по результатам проверки передан руководству предприятия для устранения нарушений.