Яир Лапид о том, что предотвратит войну с «Хезболлой»

Соглашение Израиля о демаркации морских границ с Ливаном позволяет снизить вероятность войны с «Хезболлой». Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Его слова приводит газета The Jerusalem Post.

«Израиль не боится «Хезболлы». Вооруженные силы Израиля сильнее любой террористической организации. Если мы можем избежать войны - это то, что должно сделать любое ответственное правительство. Вместо войны соглашение дает израильским гражданам миллиарды и энергетическую безопасность на ближайшие годы», - заявил Лапид.

Накануне израильские власти достигли исторического соглашения с Ливаном о демаркации морских границ. Страны на протяжении многих лет спорили об участке водного пространства площадью 860 кв. км, на долю которого приходится 2% экономической морской зоны Израиля и 3% экономических вод Ливана. Регион богат месторождениями природного газа.