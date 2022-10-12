Турок отравил и затем задушил жену-азербайджанку

Отмечается, что турецкая полиция обнаружила на окраинах города тело женщины со связанными скотчем руками и пластмассовыми наручниками на ногах. Ей оказалась 30-летняя гражданка Азербайджана. Проведенное расследование показало, что убийство совершил ее супруг, гражданин Турции 22-летний Сабоур Сахизаде.

Сахизаде сознался в совершенном преступлении, рассказав, что часто конфликтовал с женой из-за нападок своих родственников, которые были против его брака с женщиной старше него. Однажды, перед тем как пойти на работу, он обманом дал жене крысиный яд. Вернувшись домой и застав жену еще живой, он задушил ее.