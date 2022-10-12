На саммите в Астане приняты шесть документов

На 6-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА и пять других документов.

Как сообщают российские СМИ, в их числе - заявление глав государств - участников СВМДА о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования IT-технологий, план действий СВМДА по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Также были утверждены решение саммита СВМДА по вопросу предоставления Кувейту статуса государства - участника объединения, решение по вопросам председательства в СВМДА в 2022-2024 гг. и проведения очередных заседаний Совета глав государств и правительств и Совета министров. Кроме того, было принято положение о Фонде СВМДА.