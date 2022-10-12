Армия Украины может скоро зайти в Херсон

Российские военные ожидают возобновления боев за Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишут украинские СМИ.

«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», - сказано в отчете.

Сейчас российские войска пытаются укрепить линию фронта к западу от села Милово на севере херсонского сектора. Туда они отошли в начале октября.