Армия Украины может скоро зайти в Херсон
Российские военные ожидают возобновления боев за Херсон, поскольку они приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, пишут украинские СМИ.
«В последние дни российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон», - сказано в отчете.
Сейчас российские войска пытаются укрепить линию фронта к западу от села Милово на севере херсонского сектора. Туда они отошли в начале октября.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 October 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 13, 2022
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