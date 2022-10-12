Кабинет Министров Азербайджана принял решение «О мерах по обеспечению деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Согласно решению, для организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (далее – Комиссия) создан секретариат комиссии.

Установлено, что секретариат комиссии организован как отдел Аппарата Кабинета Министров АР и состоит из 5 штатных единиц.

Секретариат подготавливает и организует план работы Комиссии, экспертной и рабочей группы, проекты вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, экспертной и рабочей группы, а также проекты правовых актов с участием членов экспертной группы или рабочей группы; выносит вопросы, отнесенные к полномочиям Комиссии, на рассмотрение заседаний Комиссии, экспертной или рабочей группы; получает информацию, мнения и предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам от соответствующих государственных органов (учреждений), предприятий и организаций независимо от формы собственности и организационно-правовой формы; организует и координирует деятельность Комиссии, экспертной группы и рабочей группы, ведет делопроизводство Комиссии, оформляет протоколы заседаний и представляет проекты итоговых документов заседаний председателю Комиссии; обеспечивает распространение информации по рассмотренным вопросам и решениям, принятым на заседаниях Комиссии, в средствах массовой информации по согласованию с председателем Комиссии; выполняет иные задачи, связанные с осуществлением деятельности комиссии.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабмина, решение подготовлено в целях обеспечения выполнения части 2 Указа президента Азербайджанской Республики № 3272 от 23 мая 2022 года «Об образовании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией».

Согласно решению, в целях организации текущей деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Республикой Азербайджан и Республикой Армения был создан Секретариат Комиссии, определены направления и организация его деятельности.