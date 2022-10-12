Пашинян обеспокоен ситуацией в армянской армии

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства отметил обеспокоенность в связи с организацией службы в Вооруженных силах страны.

Как сообщают армянские СМИ, он подчеркнул, что есть только один вопрос, на который не жалуются, - это организация питания.

«Мы успели своевременно провести реформы, эти реформы проходили сложно, причем я и сейчас не считаю их завершенными. Я буду считать их завершенными тогда, когда проведем новые конкурсы и будет обеспечена полноценная конкуренция», - сказал Пашинян, добавив, что правительство Армении не намерено отклоняться от пути реформ.