Зеленский рассказал о реальной ситуации с защитой от ракет

У Украины есть около 10% того, что ей нужно для полноценной противовоздушной обороны. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время сессии вопросов и ответов с Парламентской ассамблеей Совета Европы, пишет Reuters.

Помимо этого, он исключил дипломатические контакты с Россией, заявив, что дипломатия невозможна с лидерами, которые не уважают международное право.