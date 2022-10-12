США будут защищать «каждый дюйм» НАТО

Соединенные Штаты будут защищать «каждый дюйм» территории НАТО. Это обязательство перед альянсом подтвердил министр обороны США Ллойд Остин на встрече министров обороны НАТО, пишет Reuters.

«Мы стремимся защищать каждый дюйм территории НАТО - если и когда до этого дойдет», - сказал он. Такое обещание Остин дал после неоднократных ядерных угроз со стороны президента России Владимира Путина на фоне неудач на войне в Украине.

Во время встречи министров обороны альянса также пройдут закрытые обсуждения Группы ядерного планирования НАТО, которая является высшим органом НАТО по ядерным вопросам и занимается политическими вопросами, связанными с ее ядерными силами.