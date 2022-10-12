Названы риски сокращения нефтедобычи

Новые сокращения ОПЕК+, объявленные в начале октября, повышают риски для обеспечения стабильности энергобезопасности в мире. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Массивное сокращение поставок нефти ОПЕК+ увеличивает риски энергетической безопасности во всем мире. Даже с учетом более низких ожиданий спроса это резко сократит столь необходимый рост запасов нефти до конца этого года и в первой половине 2023 года", - сказано в отчете.

На прошлой неделе государства, входящие в соглашение ОПЕК+, решили с ноября уменьшить добычу нефти на 2 млн баррелей. МЭА оценивает, что реальное сокращение ОПЕК+ составит около 1 млн баррелей в сутки, поскольку многие страны и так добывали ниже целевых уровней, не имея возможности нарастить добычу больше. По мнению агентства, основное сокращение придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ. Также ожидается дальнейшее падение добычи нефти в России в связи с началом действия эмбарго ЕС в декабре.