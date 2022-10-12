Украина вновь под обстрелом, есть жертвы

Российская армия утром 13 сентября обстреляла украинский город Николаев, погибли минимум четыре человека. Уже известно о трех жертвах из-за попадания ракеты в многоэтажку и еще один погибший - из-за обстрела спасательной станции, пишут местные СМИ.

Обстрелам подверглась также Сумская область, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

«Утро в Миропольской общине началось с обстрелов - 15 прилетов из САУ. Предварительно, без жертв, детали впоследствии», - рассказал Живицкий.