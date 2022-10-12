Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:40

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем недавнем выступлении заверил, что Париж не подведет армян. «Армения – страна, с которой у нас уникальная связь (...) Азербайджан предпринял несколько наступлений вдоль границы. Мы осудили их. Мы не оставим армян», - отметил он. Есть у французского президента одна, но пламенная страсть – желание влезть в азербайджано-армянское урегулирование в качестве посредника и миротворца. Трудно сказать, рассчитывает ли он при этом получить Нобелевскую премию мира или делает это бескорыстно, но всякий раз, при каждом удобном случае, как только Макрон услышит где-то армянский дудук, он тут же начинает зажигательно танцевать политическую макарену.

Вот и в этот раз он обвинил Россию «в целенаправленной провокации» недавних столкновений между Арменией и Азербайджаном «в рамках усилий по дестабилизации ситуации в Кавказском регионе и за его пределами». В его изложении версия событий на азербайджано-армянской границе выглядит следующим образом: «5000 российских солдат якобы охраняют границу, (но) русские воспользовались этим конфликтом, который насчитывал несколько столетий, сыграли в азербайджанскую игру при участии и вернулись, чтобы ослабить Армению, с которой когда-то были близки». То есть, по его мнению, армяне хоть и смуглые, но пушистые. И оставлять которых никак нельзя. А во всем виноваты Россия и, естественно, Азербайджан. После чего он как мантру повторил то, что говорит уже несколько лет – про уникальную армяно-французскую связь. И столь же традиционно поклялся защитить Армению от всех угроз. При этом тонко, как ему показалось, намекнув, что для решения этой задачи Евросоюзу нужно срочно назначить его «главным по армянскому вопросу» – посредником на переговорах между Баку и Ереваном. Поскольку кто, как не он, заслуженный наш, способствовал тому, чтобы в Праге, на полях саммита Европейского политического сообщества, впервые в новейшей истории встретились премьер Армении и президент Турции. Серьезная заявка на лидерство в «армянском вопросе», чего уж там. Примечательно, что, переобщавшись с армянским, с позволения сказать, истеблишментом, Макрон сам не заметил, как перенял от них ряд характерных черт, в числе которых пустословие и хвастовство. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того и блох нахватаешься.