Ильхам Алиев на официальном приеме в честь участников саммита СВМДА

13 октября в Астане был организован официальный прием от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в честь глав государств и правительств – участников 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.