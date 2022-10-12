На планете исчезло больше половины диких животных

Количество диких животных на Земле сократилось на 69% с 1970 по 2018 годы. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета - 2022", пишет The Guardian.

Причиной стало то, что люди продолжают вырубать леса, слишком быстро потреблять ресурсы планеты и загрязнять окружающую среду в промышленных масштабах.

"В этом отчете говорится, что самое сильное снижение в 94% наблюдается в регионе Латинской Америки, где находится самый большой в мире тропический лес Амазонка. Темпы обезлесения там ускоряются, лишая эту уникальную экосистему не только деревьев, но и зависящей от них дикой природы, а также способности Амазонки выступать в качестве одного из наших величайших союзников в борьбе с изменением климата", - сказала исполнительный директор WWF-UK Таня Стил.