В Армении завели дело из-за взрыва на Крымском мосту

Служба национальной безопасности Армении (СНБ) начала уголовное производство на основании заявлений о том, что среди причастных к взрыву на Крымском мосту есть гражданин Армении.

Как сообщают армянские СМИ, уголовное производство по статьям, касающимся содействия международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору, подделки документов.

Отметим, ранее ФСБ РФ выступила с заявлением о том, что организатор взрыва на Крымском мосту – Главное управление разведки Минобороны Украины, по делу задержаны 8 человек, один из них – гражданин Армении.

Напомним, фура с грузом въехала на территорию Армении из третьей страны, затем покинула пределы республики и через Грузию направилась в Россию.