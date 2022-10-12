Встреча Эрдогана и Путина проходит за закрытыми дверями ОБНОВЛЕНО
Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин встретились на 6-м саммите Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, пишет Anadolu.
Встреча прошла за закрытыми дверями, однако лидеры сделали заявления для СМИ.
«Открытие первой турбины Аккую (Атомная электростанция - ред.) в первой половине следующего года вызовет много разговоров в мире. Если какие-то шаги будут предприняты в отношении Синопа (АЭС, должна стать второй после АЭС «Аккую» - ред.), то это может привести к необратимым последствиям», - сказал глава Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал «продуктовую сделку», которую заключили в Стамбуле. «Мы полны решимости продолжить Стамбульское соглашение, усилив его, и транспортировать российское зерно и удобрения в слаборазвитые страны через Турцию. Шаги, которые предпримут Турция и Россия в этом процессе, возмутят определенные круги, но и обрадуют нуждающиеся страны», - заявил он.
Президент России Владимир Путин согласен с турецким коллегой о развитии совместных проектов Анкары и Москвы. Он заверил, что Турция сегодня является самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу.
«Поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме. В соответствии с вашими заявками мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу, благодаря вашей позиции, господин президент, вашей твердой позиции по строительству газотранспортной системы «Турецкий поток», - сказал Владимир Путин на встрече в Астане.
«Хотя и его, как мы слышали, тоже пытались взорвать, но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает», - добавил он, обращаясь к Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин начали встречу в рамках Cаммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщает TRT Haber.
Встреча глав Турции и России во Дворце Независимости, где проходил саммит, проходит закрытой для СМИ.