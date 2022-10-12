Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Президент России Владимир Путин встретились на 6-м саммите Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, пишет Anadolu.

Встреча прошла за закрытыми дверями, однако лидеры сделали заявления для СМИ.

«Открытие первой турбины Аккую (Атомная электростанция - ред.) в первой половине следующего года вызовет много разговоров в мире. Если какие-то шаги будут предприняты в отношении Синопа (АЭС, должна стать второй после АЭС «Аккую» - ред.), то это может привести к необратимым последствиям», - сказал глава Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган также прокомментировал «продуктовую сделку», которую заключили в Стамбуле. «Мы полны решимости продолжить Стамбульское соглашение, усилив его, и транспортировать российское зерно и удобрения в слаборазвитые страны через Турцию. Шаги, которые предпримут Турция и Россия в этом процессе, возмутят определенные круги, но и обрадуют нуждающиеся страны», - заявил он.