Азербайджанцы массово скупают йод. Эксперт говорит, что не стоит

Отдел информации 14:25

Министерство здравоохранения Азербайджана обещало в ближайшее время устранить дефицит йода в аптеках страны. Для этого, как было заявлено в Центре аналитической экспертизы Минздрава, зарегистрирована новая заявка компании-импортера йода. Активная скупка йода в аптеках наблюдается во всех европейских странах и связана с рисками ядерного взрыва на Запорожской АЭС, что равнялось бы чернобыльским катастрофам, а также опасности применения Россией ядерного оружия в Украине. В определенной степени «йодопанике» в странах СНГ способствовал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который в одном из интервью сказал, что при угрозе ядерного взрыва в качестве профилактики радиации следует принять препараты йода.

Последний раз радиационные страхи у жителей Баку были в 1986 году, после Чернобыльской катастрофы, когда люди из-за слухов перестали покупать и стали выбрасывать купленный на рынке картофель, который якобы завезли в республику из Чернобыля. Тогда же в Тбилиси из-за слухов о том, что в советские города завезли соль из Чернобыля, открылась странная картина: в одночасье как по команде из окон домов люди высыпали всю соль, которая была в их квартирах. По всему городу территория перед зданиями стала белой, словно только что выпал снег. Ныне общественность европейских стран потеряла покой: как уберечься, если Путин нажмет на «красную кнопку» или взорвет Запорожскую АЭС. Во многих странах Европы та же история, что и с дефицитом йода в Азербайджане. К примеру, препараты йода закончились в аптеках Финляндии после публикации новых рекомендаций финского Минздрава о применении этого медикамента в случае радиационной угрозы. В Германии люди раскупают в аптеках таблетки йода, создавая дефицит. Как пишет немецкая NDR.de, спрос связан со страхом ядерной войны или аварии на АЭС. Федеральное правительство предупредило, что покупка аптечных таблеток йода – неудачное решение. В обычных препаратах меньше йода, чем в специальных таблетках йодистого калия, предназначенных для предотвращения накопления радиоактивного йода в организме. Власти предостерегли население Германии от самолечения. Самостоятельный прием таблеток на данный момент не принесет никакой пользы. Помимо этого, от других радиоактивных веществ, стронция или цезия, таблетки не защищают. B то же время есть высокие риски возникновения побочных эффектов от приема таблеток. В частности, избыток йода может привести к сердечно-сосудистой недостаточности и другим проблемам.