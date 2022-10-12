Азербайджанцы массово скупают йод. Эксперт говорит, что не стоит
Министерство здравоохранения Азербайджана обещало в ближайшее время устранить дефицит йода в аптеках страны. Для этого, как было заявлено в Центре аналитической экспертизы Минздрава, зарегистрирована новая заявка компании-импортера йода.
Активная скупка йода в аптеках наблюдается во всех европейских странах и связана с рисками ядерного взрыва на Запорожской АЭС, что равнялось бы чернобыльским катастрофам, а также опасности применения Россией ядерного оружия в Украине. В определенной степени «йодопанике» в странах СНГ способствовал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, который в одном из интервью сказал, что при угрозе ядерного взрыва в качестве профилактики радиации следует принять препараты йода.
Последний раз радиационные страхи у жителей Баку были в 1986 году, после Чернобыльской катастрофы, когда люди из-за слухов перестали покупать и стали выбрасывать купленный на рынке картофель, который якобы завезли в республику из Чернобыля. Тогда же в Тбилиси из-за слухов о том, что в советские города завезли соль из Чернобыля, открылась странная картина: в одночасье как по команде из окон домов люди высыпали всю соль, которая была в их квартирах. По всему городу территория перед зданиями стала белой, словно только что выпал снег.
Ныне общественность европейских стран потеряла покой: как уберечься, если Путин нажмет на «красную кнопку» или взорвет Запорожскую АЭС. Во многих странах Европы та же история, что и с дефицитом йода в Азербайджане. К примеру, препараты йода закончились в аптеках Финляндии после публикации новых рекомендаций финского Минздрава о применении этого медикамента в случае радиационной угрозы. В Германии люди раскупают в аптеках таблетки йода, создавая дефицит. Как пишет немецкая NDR.de, спрос связан со страхом ядерной войны или аварии на АЭС. Федеральное правительство предупредило, что покупка аптечных таблеток йода – неудачное решение. В обычных препаратах меньше йода, чем в специальных таблетках йодистого калия, предназначенных для предотвращения накопления радиоактивного йода в организме. Власти предостерегли население Германии от самолечения.
Самостоятельный прием таблеток на данный момент не принесет никакой пользы. Помимо этого, от других радиоактивных веществ, стронция или цезия, таблетки не защищают. B то же время есть высокие риски возникновения побочных эффектов от приема таблеток. В частности, избыток йода может привести к сердечно-сосудистой недостаточности и другим проблемам.
Как сообщил haqqin.az зампред парламентского комитета по здравоохранению Рашад Махмудов, в мире сложилась очень опасная ситуация с применением ядерного оружия. Противостоящие друг другу крупные державы держат в своих руках огромное количество ядерных вооружений, и нет никаких гарантий того, что они это оружие не используют, сказал он. По мнению Махмудова, каждая страна мира, вне зависимости от того, ядерная или нет, должна быть готова к подобным экстремальным событиям.
«Думаю, в этом контексте нашим соответствующим ведомствам следует проинформировать население. Чтобы в случае применения ядерного оружия или аварии на АЭС в близкой к Азербайджану стране наше население было психологически подготовленным. Для этого достаточно, чтобы специалисты в области радиации дали квалифицированные советы и рекомендации. Дело даже не в событиях в Украине, просто каждый современный человек должен знать, как защититься при ядерной атаке, какие потреблять продукты, на что в таких ситуациях следует обращать внимание и т.д. Проведенная через СМИ просветительская работа о COVID-19 очень помогла нашим врачам бороться со вспышкой этой инфекции», - сказал депутат.
По словам Махмудова, риск, что несведущие люди без оснований и бесконтрольно станут принимать препараты йода, очень опасен. Он напомнил, что в мире есть печальный опыт массового самолечения в начале пандемии, когда люди без назначения врача принимали в больших дозах препарат дексаметазон. Это приводило к смерти от побочных действий данного препарата, нежели от инфекции. Так что есть смысл того, чтобы специалисты давали квалифицированные советы по всем интересующим общество вопросам радиационной защиты, сказал Махмудов.