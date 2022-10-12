В Украине рассказали о главных целях иранских дронов

Российские войска используют иранские дроны-камикадзе Shahed-136 для ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Для атак военных позиций они малоэффективны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк.

"То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества. Это исходя из тактико-технической характеристики и назначения этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают как спички", - заявила она. По словам спикера, удар дронов похож на попадание молнии. Они поджигают объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром.

Наталья Гуменюк отметила, что их использование по позициям, местам скопления людей не столь эффективно.