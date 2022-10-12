КСИР собирает войска на границе с Азербайджаном
Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции в ближайшие дни проведут учения на северных границах страны и в районе реки Араз, сообщил командующий Сухопутными войсками КСИР бригадный генерал Мухаммад Пакпур, которого цитируют иранские СМИ.
По его словам, учения получат название «Эхтедар» («Сила»). Проведение крупных учений соответствует выполнению задач по годовому плану с целью повышения боеготовности сухопутных войск КСИР, отметил Пакпур.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!