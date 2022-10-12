В российском небе заметили неопознанные беспилотники

Российские системы ПВО сбили неопознанный беспилотник в небе над Калужской областью, а еще один дрон успел скрыться, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«После поражения средствами ПВО обломки упали в безлюдной местности. Пострадавших нет, ущерб гражданской инфраструктуре также отсутствует», - написал он. От взрыва никто не пострадал, инфраструктура и техника не повреждены, угрозы работе аэропорта нет.

Чиновник отреагировал на вопросы о том, как беспилотник пролетел незамеченным через соседние области. «Все уточняющие вопросы в данной ситуации неуместны. Прошу воздержаться от домыслов и оценок», - ответил Владислав Шапша.

Еще один беспилотник упал на территории региона 7 октября. Дрон разбился и взорвался на военном аэродроме. По данным Шапши, дрон прилетел со стороны государственной границы. Здесь дислоцируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.