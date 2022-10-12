В день выборов президента неизвестные обстреляли Багдад

В преддверии выборов президента в парламенте Ирака «Зеленая зона» Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, была обстреляна ракетами, пишет Anadolu.

По «Зеленой зоне» и прилегающим районам были выпущены 9 ракет: есть пострадавшие из числа сотрудников силовых структур и гражданских, сообщили в пресс-службе правительства Ирака.

Точное число пострадавших уточняется. На данный момент никто не взял ответственность за ракетный обстрел.

13 октября должно пройти голосование по кандидатуре нового президента.