В день выборов президента неизвестные обстреляли Багдад
В преддверии выборов президента в парламенте Ирака «Зеленая зона» Багдада, где расположены правительственные здания и дипмиссии, была обстреляна ракетами, пишет Anadolu.
По «Зеленой зоне» и прилегающим районам были выпущены 9 ракет: есть пострадавшие из числа сотрудников силовых структур и гражданских, сообщили в пресс-службе правительства Ирака.
Точное число пострадавших уточняется. На данный момент никто не взял ответственность за ракетный обстрел.
13 октября должно пройти голосование по кандидатуре нового президента.