Зеленский предупредил о новых ударах по Украине

Россия может готовить новые удары по Украине, чтобы разрушить газотранспортную инфраструктуру. Так РФ планирует перекрыть поставки газа в Европу, заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию ZDF. Его заявления приводят украинские СМИ.

Президент Украины предположил, что Россия причастна к утечкам на газопроводах "Северный поток". По его словам, Кремль планирует вовсе перекрыть поставки газа в ЕС, в частности, в Германию.

"Они совершат удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории. Потому что, если они бьют по нашей газотранспортной системе, то понятно, что это они. Будут большие штрафные санкции", - объяснил президент.

Зеленский считает, что, повредив газовую инфраструктуру, россияне потребуют от Германии снять санкции и запустить "Северный поток-2".