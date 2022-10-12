ПАСЕ приняла резолюцию о признании российского руководства террористическим

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой руководство Российской Федерации названо террористическим.

Как сообщают украинские СМИ, резолюция была принята единогласно, за нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

На осенней сессии ПАСЕ, которая проходит в Страсбурге, был представлен документ под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины». В нем указывается, что «эта агрессия должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности». В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.