ВСУ наступают: «власти» Херсонской области эвакуируют население

«Глава администрации» Херсонской области Владимир Сальдо попросил Москву помочь с эвакуацией жителей области в Крым, Краснодарский край и др.

"...Вывезти своих детей и самим выехать. Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы", - сказал Сальдо.

По его словам, необходимость вывезти мирное население связана с тем, что ВСУ наносят удары по Херсону, Новой Каховке, Голой Пристани и Чернобаевке.

При этом в четверг британская разведка сообщала, что пророссийская администрация области затеяла эвакуацию, так как предполагает скорое вхождение украинских войск в сам Херсон.