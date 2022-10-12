Кремль: Эрдоган и Путин долго говорили, но не об Украине

Тему урегулирования ситуации в Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин не обсуждали. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщают российские СМИ.

«Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась», - сказал он журналистам.

Песков также отметил, что президенты России и Турции долго говорили тет-а-тет. «Да, достаточно долго говорили тет-а-тет», - сказал Песков.