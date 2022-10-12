Кремль поделился деталями разговора тет-а-тет Путина и Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин долго говорили тет-а-тет. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщают российские СМИ.

По его словам, лидеры долго говорили тет-а-тет во время встречи в Астане. Во время беседы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно отреагировал на идею главы России о создании газового хаба в Турции.

«Турецкая сторона проявила достаточно заинтересованную реакцию на эту инициативу президента Путина, и президенты поручили весьма оперативно проработать этот вопрос», - сказал он журналистам.