Лига Европы: «Карабах» в ответном матче против «Олимпиакоса»

Сегодня в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 4-го тура Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и греческим «Олимпиакосом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Англии во главе с Крейгом Поусоном. Видеоассистентами также будут англичане – Даррэн Ингланд и Питер Бэнкс.

Неделю назад в Пирее «Карабах» разгромил «Олимпиакос» со счетом 3:0.

Турнирное положение в группе «G»:

1.«Фрайбург» - 9 очков (3 матча)

2.«Карабах» - 6 (3)

3.«Нант» - 3 (3)

4.«Олимпиакос» - 0 (3).

В другом матче в нашей группе французский «Нант» примет сегодня немецкий «Фрайбург».

Напомним, 1-е место в группе автоматически выводит команду в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатель 2-го места выйдет в 1/16 финала, где сыграет с одной из команд, занявших 3-и места в группах Лиги чемпионов. Ну а команда, занявшая в Лиге Европы 3-е место, отправится в 1/16 финала Лиги конференций, где встретится с клубом, занявшим там 2-е место.