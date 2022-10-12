Председатель «Азеришыг» в Агдаше примет граждан

14 октября в 10:00 в городе Агдаше председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов примет граждан из Агдашского и Гейчайского районов. Прием пройдет в Центре Гейдара Алиева, расположенном по адресу: город Агдаш, улица Хиябани, 2.

Прием будет осуществляться в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями органов Исполнительной власти и других органов управления.

Лица, желающие попасть на прием, могут зарегистрироваться, обратившись в Агдашскую электрическую сеть или в колл-центр ОАО «Азеришыг» 199, а также написать на электронную почту [email protected]

Доводим до сведения граждан, что при приеме обращения должны быть связаны только с вопросами, относящимися к деятельности ОАО «Азеришыг».

В соответствии с текущей санитарно-эпидемической ситуацией, связанной с новым видом коронавирусной инфекции (COVID-19), в приеме могут принимать участие лица, имеющие иммунный сертификат или свидетельство о противопоказаниях.