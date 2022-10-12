Отдел информации 16:52

Влиятельное американское издание Foreign Affairs пишет: «Кремль изо всех сил пытался нейтрализовать последствия своего вторжения в Украину. В Москве не предполагали, что эта война приведет к объединению западных стран, что украинская армия так хорошо покажет себя на поле боя, что придется частично мобилизовать население России — радикальная мера с потенциально катастрофическими внутренними последствиями. Война, направленная на усиление России, наоборот, ослабила ее». Как отмечается в статье, Россия теряет позиции в регионах, где она господствовала на протяжении долгого времени, и нигде это не проявляется так ярко, как в странах Южного Кавказа и Центральной Азии.

«Действительно, обширный регион к югу от России, похоже, находится в состоянии тектонического сдвига в сторону, противоположную Москве, и на то есть немало взаимосвязанных причин», – подчеркивают авторы. В статье говорится, что вторжение России в Украину потрясло правительства стран этого региона, шокировало определенные слои общества, подорвало доверие к Москве. «Поражения России в Украине ускорили ослабление ее авторитета на Южном Кавказе и в Центральной Азии. От этого выиграют несколько держав, в первую очередь Китай и Турция. Россия останется активным и значительным игроком в регионе, но ее роль снизится из-за войны с Украиной», – пишет Foreign Affairs. В статье подчеркивается, что после распада Советского Союза Россия оказывала мощное, зачастую решающее влияние на политику стран Южного Кавказа и Центральной Азии. На протяжении многих лет Москва помогала удерживать в «замороженном» состоянии конфликты в регионе, играя роль не совсем беспристрастного посредника в установлении мира. Авторы статьи напоминают, что один из таких «замороженных» конфликтов, а именно противостояние Азербайджана и Армении, разгорелся вновь. В результате Баку быстро взял реванш и освободил оккупированные территории. После этих событий среди армян усилилось недовольство и возросло чувство разочарования в дружбе с Россией, так как армяне сочли, что Москва не оказала им должной военной помощи.

Как отмечает Foreign Affairs, «российские официальные лица оправдывали невмешательство тем, что у них были связаны руки, поскольку гарантии, утвержденные Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ограничивали регулирующие функции Москвы официально признанными границами Армении и не распространялись на оспариваемую территорию Карабаха. Однако причины утраты Россией веры своего армянского «клиента» состоят, прежде всего, в том, что Кремль вел двойную игру. Внешне Москва сохраняла дружественные отношения с Арменией, но в то же время Россия стала одним из основных поставщиков военной техники в Азербайджан, а также позволила Турции — историческому врагу Армении и главному союзнику Азербайджана — принять участие в переговорах». Авторы статьи напоминают, что Россия не поддержала Армению и во время столкновений на азербайджано-армянской границе – этот факт тоже усилил разочарование армян. Премьер-министр Пашинян выразил сожаление по поводу неспособности России поддержать Армению и намекнул, что Москва – ненадежный союзник. На этом фоне даже начались дискуссии о выходе Армении из ОДКБ. «Недавний визит в Ереван Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей США, Кремль расценил как провокацию, а армяне – как признак слабости России», – говорится в статье. Далее Foreign Affairs пишет, что вторжение России в Украину может вывести из «замороженного» состояния и другие конфликты на Южном Кавказе. Так, Москва использует сепаратистские регионы Грузии – Южную Осетию и Абхазию, чтобы заставить Тбилиси отказаться от своей прозападной позиции. Нынешнее грузинское правительство избегает излишне резкой позиции в отношении нынешней войны в Украине. На мартовском голосовании в Генеральной Ассамблее ООН оно осудило российское вторжение, но воздержалось от введения санкций. Однако слухи о том, что мужчины в Южной Осетии и Абхазии могут быть мобилизованы – ведь многие жители сепаратистских республик, особенно в Южной Осетии, имеют российские паспорта, — сигнализируют Тбилиси, что конфликт может разгореться вновь. Грузинским властям придется решать, как реагировать, если их граждане – осетины и абхазы – будут воевать за Россию.

«Война в Украине причинила России еще один урон: ее «мягкая сила» ослабла на большей части постсоветского пространства, особенно в Центральной Азии. Местные государства пытаются сопротивляться давлению России, занимая нейтральную позицию, которая заключается в призывах к мирному завершению конфликта в Украине; при этом они воздерживаются от прямого осуждения России на Генеральной Ассамблее ООН. Это вполне объяснимо, ведь ни одно из этих правительств не может позволить себе быть слишком проукраинским, учитывая их экономическую зависимость от России и сильную уязвимость», – отмечает Foreign Affairs. Далее в статье говорится, что война в Украине нанесла удар и по военному престижу Москвы. Действительно, военные неудачи России чрезвычайно удивили правительства Центральной Азии. Долгое время они считали Россию непростым партнером, но все же видели в Москве гарант безопасности и источник стабильности их режимов. Нынешняя война сильно поколебала эти представления. Для правительств, привыкших получать российскую военную технику по сниженным ценам и обучать своих офицеров в российских военных академиях, недавние события внезапно поставили под сомнение будущее их собственных вооруженных сил. По мнению авторов статьи, экспансионистская риторика Кремля и отрицание самобытности украинского народа выявили его имперские амбиции. В результате народы центральноазиатских республик стали отворачиваться от России. Такие страны, как Туркменистан и Узбекистан, изначально строили свою государственность на принципах осуждения советского колониального режима. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан не использовали этого подхода, так что до недавнего времени лишь небольшая часть населения этих стран – некоторые либералы, националисты и исламисты – требовала принятия мер по отречению от советского прошлого, снижению статуса русского языка и переписыванию учебников истории. После начала войны в Украине число сторонников таких мер стало быстро расти, особенно в Казахстане и Кыргызстане. «Ослабление статуса России в Центральной Азии и на Кавказе пошло на пользу другим государствам. Состоявшийся недавно Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал, что российский президент больше не является самым влиятельным лидером в регионе, в то время как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обрели небывалый вес», – отмечается в статье.