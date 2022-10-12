В России рассказали о погибших мобилизованных в Украине
Пять мобилизованных из Челябинской области России погибли в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
У губернатора подчеркнули, что семьи погибших в ускоренном порядке получат по миллиону рублей в дополнение к предыдущим выплатам.
До этого о гибели трех мобилизованных на фронте под Херсоном сообщали СМИ Свердловской области. Они были мобилизованы в конце сентября. Это сообщение власти не комментировали.
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