В России рассказали о погибших мобилизованных в Украине

Пять мобилизованных из Челябинской области России погибли в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

У губернатора подчеркнули, что семьи погибших в ускоренном порядке получат по миллиону рублей в дополнение к предыдущим выплатам.

До этого о гибели трех мобилизованных на фронте под Херсоном сообщали СМИ Свердловской области. Они были мобилизованы в конце сентября. Это сообщение власти не комментировали.