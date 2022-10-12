У России появилась новая «золотая жила»

Экспорт сжиженного природного газа стал для России новой "золотой жилой" из-за заоблачных цен на сырье, пишет Bloomberg.

По словам экспертов, Европа покупает СПГ "как ни в чем не бывало". Москва продолжает продавать газ в западные страны на сотни миллионов долларов, причем тем, кто ввел против нее санкции. Западные страны ввели санкции против российской нефти, но газ не тронули. И сейчас продолжают платить за него по рыночным ценам, не замечая то, что российский газ - это мощное оружие в ее энергетическом арсенале.

Страны Европы вынуждены покупать газ из России, чтобы не убить свои предприятия и экономику.

