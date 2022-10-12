Британия поставит Украине ПВО-ракеты AMRAAM

Великобритания решила поставить Украине ракеты средней дальности AMRAAM, которые могут использоваться американскими зенитными комплексами NASAMS, чтобы украинские силы смогли «защитить свое небо», заявили в британском Минобороны.

«Я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM на Украину. Это оружие поможет ей защитить свое небо от нападений и укрепить свою общую противоракетную оборону наряду с американскими NASAMS», — приводятся в заявлении оборонного ведомства слова его главы Бена Уоллеса.

Лондон впервые решил поставить Киеву мощные ракеты, но не оружие для их запуска. Тем не менее Украина уже получала комплексы NASAMS от США.

Помимо новых ракет Великобритания также передаст «сотни» менее мощных ракет противовоздушной обороны, а также беспилотники и еще 18 гаубичных артиллерийских орудий.